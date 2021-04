Dreigt onbestuurbaarheid in Blankenberge? Meerderheidspartij zegt vertrouwen in burgemeester Dumery op: “Media-optredens zijn belangrijker dan goed besturen”

BlankenbergeEr ontploft een politieke bom in Blankenberge. Meerderheidspartij Vooruit heeft in een mededeling haar vertrouwen in burgemeester Daphné Dumery (N-VA) opgezegd. Er dreigt onbestuurbaarheid in de badplaats. Vooruit verwijt Dumery leugens en ongeschiktheid. “Haar eigengereide optreden en dictatoriale manier van leidinggeven heeft zijn grenzen bereikt", klinkt het.

Onderhuids borrelde het al langer binnen het stadsbestuur van Blankenberge, maar maandag is de bom helemaal ontploft. Vooruit-voorzitter Patrick De Meulenaere stuurde een niet mis te verstane boodschap de wereld in: “De burgemeester verliest het vertrouwen van de meerderheid", zo opent hij het gevoel binnen Vooruit, dat twee schepenen in het college van Blankenberge telt.

In een anderhalf A4'tje legt de partij uit waar het schoentje wringt. “Uitgerekend in een periode dat onze bevolking, in het bijzonder al degenen die moeten leven van het toerisme, zwaar getroffen wordt door de effecten van de corona-pandemie heeft zij (burgemeester Daphné Dumery, red.) de stad in een impasse geleid. Als Vooruit stellen we het welzijn van onze inwoners voorop. Een verdere toeristische, economische, culturele en sociale stilstand kunnen wij niet langer tolereren.”

Bevoegdheden afgenomen

De Meulenaere verwijst onder meer naar de meest recente gemeenteraad, toen de burgemeester een voorstel rond een regenboogzebrapad van tafel veegde. “Het dossier raakte compleet ondergesneeuwd door haar optreden. Een poging om tot een consensus te komen tijdens een schorsing van de gemeenteraad kon niet baten. Haar eigengereide optreden en dictatoriale manier van leidinggeven heeft zijn grenzen bereikt.”

Quote Personeels­le­den die niet haar niet naar de mond spreken krijgen af te rekenen met kritiek en worden gedwars­boomd Patrick De Meulenaere

Bij Vooruit verwijten ze de burgemeester nog wel meer: “Onze schepen Annie De Pauw werd stelselmatig bevoegdheden afgenomen tijdens deze coronacrisis: het woonzorgcentrum, OCMW, dienstencentrum... Systematisch nam de burgemeester besluiten en beslissingen zonder het schepencollege te kennen. Zonder enig overleg binnen de meerderheid besliste zij vroegtijdig om alle evenementen deze zomer niet te laten doorgaan; eigenhandig vaardigde zij een alcoholverbod uit, en zo zijn er nog voorbeelden.”

Geen relanceplan

Vooruit verwijst ook naar de aanwezigheid van Dumery op een lockdownparty net voor de eerste lockdown. Het ontbreekt haar aan enig besef wat betreft de voorbeeldfunctie van haar ambt”, staat te lezen in de brief. “Er is ook geen relanceplan. Na de opstootjes van vorige zomer, presteerde ze het om toeristen af te raden naar Blankenberge te komen. Dat had net een gecontroleerd toeristische topweekend moeten zijn. Het werd een nooit geziene leegloop. Media-optredens met stoer taalgebruik blijken veel belangrijker dan goed besturen.”

Vriendjespolitiek

En het houdt niet op in de lange brief: “Het stadspersoneel wordt dagelijks geconfronteerd met haar ongeschiktheid om leiding te geven. Personeelsleden die niet haar niet naar de mond spreken krijgen af te rekenen met kritiek en worden gedwarsboomd. Onbeschaamde vriendjespolitiek is schering en inslag. Blankenberge verdient beter.”

Of Vooruit nu effectief uit het stadsbestuur stapt, is niet helemaal duidelijk. Als dat zo zou zijn, dan dreigt onbestuurbaarheid. Bij de verkiezingen in 2018 was het nog een verrassing dat N-VA, Vooruit en CD&V de krachten bundelden om de grootste partij Open Vld uit het bestuur te houden. Daphné Dumery reageerde voorlopig zelf nog niet op de open brief van Vooruit.