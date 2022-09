Door inflatie moet bestuur Blankenberge dit jaar 1,1 miljoen euro bijpassen voor personeelskosten

Alveringem/Lo-Reninge/Veurne HUIZEN­JACHT. Het ‘Loveringem’ van Chantal: “De tijd heeft hier minder stilge­staan dan wat je op tv te zien krijgt”

Is het de moeite waard om een woning te kopen in het ‘Loveringem’ van politie-inspecteur Chantal, die elke zondagavond op Eén op de buis komt? We trokken naar het kleinere Lo-Reninge en Alveringem, naar grotere buurstad Veurne, en laten immo-experts er hun licht op schijnen. “Die oudere huizen in ‘Chantal’? Er zijn nochtans veel nieuwe woonwijken waar het aangenaam én betaalbaar wonen is.”

