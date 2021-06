Door corona verloor Dirk (55) 29 kilogram: “Ik hoop dat iedereen beseft dat dit virus nog niet weg is”

Blankenberge/Melle Vrouw (34) niet bestraft voor messteek in de buik van haar agressieve partner, die zelf wél 6 maanden cel krijgt

17 juni Een 34-jarige vrouw uit Blankenberge heeft geen straf gekregen voor poging tot doodslag op haar voormalige partner. K.V. plantte een vleesmes van meer dan 20 centimeter in de buik van de man, maar volgens de rechter werden die feiten uitgelokt. De ex is op zijn beurt veroordeeld tot 6 maanden cel voor partnergeweld tegenover de vrouw. “Mijn cliënte is een gewone, doorsnee vrouw die in een gruwelijke situatie terechtgekomen is”, pleitte de advocaat van K.V.