Dochter van Canadese soldaat die Blankenberge hielp bevrijden op bezoek in de badstad

N-VA Blankenber­ge wil de grootste partij worden na de verkiezin­gen van 2024: “Onze inwoners morren en de onderne­mers voelen zich tegenge­werkt”

N-VA Blankenberge trekt de campagne voor komende gemeenteraadsverkiezingen op gang onder de slogan “Wij luisteren naar jou”. Volgens de grootste oppositiepartij hebben veel Blankenbergenaars het vertrouwen verloren in de bestuurskracht van de badstad. “Het zijn Open Vld en Vooruit die aan de bron liggen van alle onrust tijdens de laatste 10 jaar”, zegt voormalig- burgemeester Daphné Dumery. We vroegen haar of zij de lijst zal trekken en met wie ze na oktober 2024 in een coalitie wil stappen.