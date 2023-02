Dit zijn de winnaars van de carnavalstoet in Blankenberge: “Het is indrukwekkend wat de verenigingen neergezet hebben dit jaar”

Zondagavond verzamelden de Blankenbergse carnavalsverenigingen in het casino voor de proclamatie van de beste groep en de beste wagen. Een 12-koppige jury onder voorzitterschap van Kaat Van der Marliere gaf punten op diverse criteria. “Het was een uitzonderlijk sterke editie want voor de karren zat er slechts 1 punt verschil tussen de laureaat en de tweede”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open Vld).

Er heerste een uitbundige sfeer tijdens de bekendmaking. In zijn toespraak had Prasse veel lof voor de carnavalisten die volgens hem de stoet naar een nog hoger niveau tilden dit jaar. De Splenterbomme sleepte de hoofdprijs in de wacht met hun wagen rond het thema ‘zwanenzang’ die ontworpen werd door Bert Cuyle. Het levert hen meteen 1.000 euro op die geschonken wordt door het lokaal bestuur. De creatie van De Zeester en De Moashpotten, die bedacht werd door karrenbouwer Peter Vantroostenberghe, strandde dus nipt op de 2de plaats. De Pekkers met ‘Blankenberge in rep en roer!’ vervolledigen de top 3.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De wagen van de Splenterbomme die de laureaat werd. © Benny Proot

Bij de groepen schoot Kanong de hoofdvogel af. Hun thema dat verwees naar Het Witte Paard en Marc Coucke viel dus duidelijk in de smaak bij de jury. “Ook bij de groepen was het een nek-aan-nek-race want ze brachten kleur, humor en ambiance in de stoet”, vertrouwt Prasse ons toe. De Daring Boys werden 2de terwijl De Farildes naar huis gaan met 500 euro dankzij hun 3de plaats.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm 't Wit Couckepeird leverde Kanong de overwinning op als groep. © Benny Proot

Volgens de burgemeester stonden er zondag meer dan 10.000 toeschouwers langs het parcours. “Het is indrukwekkend wat de verenigingen neergezet hebben dit jaar. De carnavalisten stoppen heel veel tijd, energie, werk en centen erin. De enorme knaldrang na 2 Coronajaren was vrijdagavond al voelbaar. De mensen hebben het duidelijk gemist en keken er enorm naar uit. Na de aanstelling van onze 2 Prinsen hing er zaterdagavond al een fantastische sfeer in de cafés.” Prasse vindt dat de jury een uitstekende keuze maakte. “Diverse groeperingen werkten verder op thema’s van 2 jaar geleden en ze gaven die een gigantische twist om toch in te spelen op de actualiteit en de lokale situatie. Het zijn deze wagens en groepen die het best gescoord hebben.”

Volledig scherm Burgemeester Björn Prasse (rechts) is ook bevoegd voor carnaval. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm De wagen van De Zeester en De Moashpotten werd 2de. © Benny Proot

Volledig scherm De Daring Boys behaalden de 2de plaats bij de groepen. © Benny Proot

