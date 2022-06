Dit is de MNM zomerstudio op de zeedijk in Blankenberge

Blankenberge Medewer­kers AXA verzamelen 90 kilo afval op het strand van Blankenber­ge: "Ik ben geschokt als ik zie wat mensen hier allemaal achterla­ten”

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert verzekeraar AXA wereldwijd een week in het teken van duurzaamheid en solidariteit: de “AXA Week for Good”. Eén van de activiteiten die in het oog springen is de opruimactie waarbij medewerkers van het bedrijf zwerfvuil verzamelen. Vandaag was dat ook het geval op het strand van Blankenberge waar de teller op het einde van de dag op 90 kilo stond.

