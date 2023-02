Diesel werd bijna doodgeschopt, maar nu mag ‘wonderhond’ dierenkliniek verlaten

Op zondag 5 februari zagen getuigen hoe de buldog bijna doodgeschopt werd door zijn eigenaar in Park De Craene in Blankenberge. De politie kwam tussen en de hond werd bewusteloos afgevoerd naar een dierenkliniek in Oudenburg. Daar moest hij een levensreddende operatie ondergaan. Dat hij de mishandeling overleefde, was een wonder. Maar nu is er dus licht aan het einde van de tunnel. Diesel mag de dierenkliniek verlaten en verhuist nu naar MLM-bullies, het gespecialiseerde asiel in Nieuwpoort. Daar zullen ze hem verder verzorgen en op termijn zoeken naar nieuwe baasjes.