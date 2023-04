Deze zomer zijn er zeven avondmarkten in Blankenberge

Thierry Monbailu (58) hoopt alsnog dat zijn Lustige Velodroom niet verdwijnt: “Het is aan Michel om investeer­ders samen te brengen”

Als 17-jarige hielp Thiery Monbaliu (58) zijn vader bij de uitbating van De Lustige Velodroom. Ondertussen staat de Blankenbergenaar al meer dan 40 jaar in de piste met de knotsgekke fietsen die in 1933 opgericht werd door grootvader Alfons. Maar in september 2023 wil hij definitief de stekker uittrekken. Nu stellingbouwer Michel Van den Brande (62) op de proppen komt in het verhaal rond de overname is er opnieuw een sprankeltje hoop voor het voortbestaan.