Deputatie geeft subsidie aan regionaal comité Blankenberge voor de bestrijding van muskusratten en bruine ratten

Provincieraadslid Patrick De Klerck (Open Vld):”De afgelopen jaren was de muskusrat slechts beperkt aanwezig binnen het werkingsgebied (geen gevallen in 2022), terwijl de bestrijding van de bruine rat een aandachtspunt blijft. Dit gebeurt zo veel als mogelijk mechanisch en enkel bij overlast op het openbaar terrein. Het aantal gevangen bruine ratten is licht gedaald (van 2333 in 2021 naar 1856 in 2022) net zoals het aantal uitgelegde kilo’s vergif (van 722 kg in 2021 tot 568 kg in 2022). Dat is echter niet representatief voor de aanwezigheid van deze inheemse dieren, maar heeft te maken met de inzet in dagen (daling van 928 tot 820 dagen).”