De Romeo's vieren 20ste verjaardag in Het Witte Paard

TUI opent filiaal in Blankenber­ge

TUI heeft voortaan ook in Blankenberge een vestiging. Het is meteen het 7de filiaal aan onze kust. “We mikken zowel op inwoners als mensen uit het binnenland die hier op vakantie zijn”, zegt kantoormanager Nancy Van Coillie (57) die 7 jaar gelden het filiaal in Middelkerk opstartte en sinds 1998 actief was als onafhankelijk reisagent.