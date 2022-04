De Lustige Velodroom, de gekke fietsenattractie in Blankenberge, staat nog steeds te koop: “Mogelijk doorbraak volgende week”

Blankenberge Gemeentebe­stuur Blankenber­ge wil in de toekomst nog meer inzetten op burenbemid­de­ling

Het gemeentebestuur van Blankenberge wil de burenbemiddeling nog meer in de kijker zetten in de toekomst. De hoofddoelstelling is om de communicatie te herstellen tussen buren als die verstoord is door ergernissen zodat een tussenkomst van politie of vrederechter overbodig wordt.

