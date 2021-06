De eerste defibrillator die Michel Van den Brande schenkt, hangt er: “Een geweldig initiatief”, vindt de weduwe van zijn goede vriend Fons

Enkele weken geleden overleed Fons Peirlinck, een goede vriend van Kontrimo-baas en tv-figuur Michel Van den Brande. “Fons zat in mijn bubbel van vier tijdens de lockdown”, vertelt hij. “Een bijzonder aangenaam man. We aten samen, lachten samen, maakten plezier op evenementen. Hij was een vriend voor het leven. Fons hielp ook in de hotels van Het Witte Paard, dus hij was een graag gezien en gekend figuur in Blankenberge.” Maar hartfalen nabij hotel Azaert in Blankenberge werd hem fataal. De hulp kwam te laat. Er was ook geen AED-toestel of defibrillator in de buurt. “Ik kan niet blijven toezien hoe de overheid vaak faalt”, zegt Van den Brande. “Het voorval met de Deense voetballer Christian Eriksen op het EK voetbal bracht de nood aan reanimatie pijnlijk aan het licht. Maar ondertussen is de storm alweer gaan liggen en gaat het leven verder.”