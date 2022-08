Davy De Wolf, de nieuwe regisseur van het Blankenbergse bloemencorso, is bijzonder enthousiast over de hoge kwaliteit van de bloemen dit jaar: “Ik heb dit de voorbije 20 jaar nog nooit gezien”

Op de laatste zondag van augustus zijn de centrumstraten en Zeedijk het eindezomerdecor voor de met meer dan 1 miljoen dahlia’s versierde stoet. Zoals steeds werden de bloemen aangekocht in het Nederlandse Zundert. De oplegger arriveerde donderdagnacht om half 2 en vrijdagmorgen rond 8 uur worden ze verdeeld over de verschillende loodsen waar de wagenbouwers er daarna mee aan de slag gaan. “Bij de meesten zal dat 48 uur aan één stuk zijn. Er zijn 3 wagens waarvan ik weet dat ze 130.000 bloemen per wagen hebben dus voor hen wordt dat een vrij intensieve klus.” Twee groepen uit Ninove zorgen zelf voor de bloemen op hun wagens. Davy ging enkele weken terug de bloemen bekijken in Zundert en hij is alvast onder de indruk van de bijzonder hoge kwaliteit. “Ik heb in de voorbije 20 jaar zelden zo’n superieure bloemen gezien. Het warme weer heeft daar zeker mee te maken. Ze hebben ze heel mooi kunnen bewateren en er zijn ook geen stortbuien geweest. Ze hebben ons alle aantallen en kleuren kunnen leveren die we besteld hadden en dat is een unicum. Dat zal natuurlijk ook de kwaliteit van de stoet ten goede komen.