Dakloze inbreker die beachbars viseerde riskeert een jaar cel

Blankenberge/HasseltEen 24-jarige man uit Hasselt riskeert een jaar cel voor enkele inbraken in beachbars in Blankenberge. Bij een diefstal in een café gebruikte R.S. ook geweld om te ontkomen.

De Limburger was op het moment van de feiten dakloos, toen hij vorige zomer voor korte tijd in Blankenberge verbleef. Op 22 juli werd hij opgemerkt in de buurt van een beachbar. Hij bleek een grote hoeveelheid muntstukken op zak te hebben. De politie voerde een buurtonderzoek uit en ontdekte dat in de nacht van 20 op 21 juli was ingebroken in Bo Beach. Daar bleken 300 euro aan muntstukken te zijn gestolen. De link was snel gelegd. R.S. bleek bovendien ook in aanmerking te komen voor een mislukte inbraak bij Karma Beach.

Op 20 juli had de twintiger zich ook al eens toegang verschaft tot de opslagruimte van een café in Blankenberge. Hij had er net z’n rugzak gevuld met eten en drank, toen hij werd betrapt door een werkneemster. Om te ontkomen, greep R.S. de arm van de vrouw en trok haar weg. Het parket vervolgde de man, naast de feiten in de beachbars, ook voor diefstal met geweld. Hij was niet aan z’n proefstuk toe, want liep in het verleden al veroordelingen op voor afpersing, inbraak en drugsfeiten.

In het Blankenbergse dossier riskeert R.S. een jaar effectief. Zijn advocaat vroeg om een straf met uitstel. “Mijn cliënt kampte met een alcohol- en drugsverslaving”, pleitte meester Alexander Verstraete. “Hij zat drie maanden in voorhechtenis en heeft in die periode geen druppel meer aangeraakt. Hij is op de goede weg en woont intussen in een woning van het CAW.” Vonnis op 20 december.

