Cultuurvereniging Belle Epoque stelt tentoon

Blankenberge Vrouw (57) crasht vlakbij woning en belandt op zijkant van voertuig

Bij een spectaculair verkeersongeval in de Schaapstraat in Uitkerke bij Blankenberge is dinsdagavond een 57-jarige vrouw gewond geraakt. De vrouw woont vlakbij in de buurt, maar verloor in de straat plots de controle over het stuur en belandde op haar zijkant.

13 december