Corso Blankenberge: Nederlanders winnen in alle categorieën met hun ‘Freeland Festival’

Ze kwamen, ze zagen en ze overwonnen. Corsogroep Klein Zundertse Heikant was zondag de afsluiter van de bloemenstoet in Blankenberge. Hun afterparty viel duidelijk in de smaak want ze eindigden als laureaat bij de vakjury en de kinderjury. Daarnaast sleepten onze Noorderburen ook nog eens de Publieksprijs in de wacht die geschonken werd door de middenstandsraad.