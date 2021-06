Corona deed Dirk (55) 29 kilogram verliezen. Nu krijgt hij zijn vaccin: “Ik hoop dat iedereen beseft dat dit virus nog niet weg is”

Blankenberge“Ze gaven me 2 procent overlevingskans.” Maar kijk, evenementenorganisator en restaurantuitbater Dirk Coryn (55) uit Blankenberge kroop door het oog van de naald. Nauwelijks een week nadat hij eind maart een nieuwe zaak aan zee had geopend, werd hij met spoed opgenomen in het AZ Sint-Jan in Brugge. Een coronabesmetting. Dirk lag zeven weken in coma. “Het is dankzij mijn vrouw dat ik dit kan navertellen”, zegt hij.