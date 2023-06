Consciencestraat onderbroken voor het verkeer

Wat te doen in De Haan tijdens de zomer van 2023: 10 onmisbare tips voor het hele gezin

Lekker eten tijdens Kok@zee, het grootste Belle Epoquefeest aan de kust en veel muziek van nu of uit de jaren 50 en 60. Of kom je liever garnaaltjes proeven die vers uit de zee gehaald werden door een garnaalkruier? De zomer van De Haan zit bomvol leuke evenementen en activiteiten voor jong en oud. We serveren 10 tips voor een onvergetelijke tijd in de badplaats en haar deelgemeenten.