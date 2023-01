Confrerie van de Leute stelt Blankenbergse carnavalsseizoen 2023 officieel voor

Op zondag 22 januari wordt de Jeugdprins -en prinses 2023 verkozen tijdens een event in Bistro De Perse. De verkiezing staat open voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De verkiezing van het senioren prinsenpaar is gepland op 28 januari vanaf 13.30 uur in het casino. De kandidaten zijn momenteel Katrien Vermeulen en Pascal Cattoor. Op zaterdag 4 februari zullen Killian Massez en Kevin Kimpe in Het Witte Paard strijden voor de felbegeerde titel van Prins Carnaval 2023. Vanaf 19 uur is er het traditionele Prinsendiner en vanaf 22 uur gaan de deuren open voor het publiek. Voor het showgedeelte zorgen Gustaf & Otto, Marco Craats en De Rote Funken uit Duisburg. Disco Studio Tano en Dj Natick verlengen de sfeer tot in de vroege uurtjes. Tickets kan je reserveren op zaterdag 21 januari van 14 tot 17 uur in het Infopunt Toerisme.

Volledig scherm De Confrerie van de Leute samen met de 2 kandidaten voor de titel van Prins Carnaval 2013. © RV

Daags na zijn verkiezing wordt de kersverse Carnavalprins op het stadhuis ontvangen en volgt er een korte toer door de stad onder leiding van De Pekkers. Zaterdag 18 februari wordt een hoogdag voor de nieuwe Prins want dan wordt hij in het stadhuis officieel aangesteld als Prins Carnaval 2023. Op zondag 19 februari trekt de carnavalstoet door de straten van Blankenberge. De start is om 14.30 uur aan de haven en de apotheose is op de Grote Markt. Om 20 uur is er de Rondo op het Manitobaplein met de koekenworp. De Confrerie van de Leute wil een meerwaarde geven aan dit event en daarom zal er 1.250 euro aan penningen verstopt worden in de broodjes. Na afloop wordt in het stadhuis de winnende carnavalwagen bekendgemaakt.

Traditie van biertent in ere houden

Op maandag 20 februari trekt de kinderstoet van Bistro De Perse tot de Grote Markt. Vanaf 20 uur kunnen de volwassen carnavalisten zich nog opnieuw laten gaan in de biertent op de Grote Markt. “Dit is een traditie in het Blankenbergse carnaval en het is zeker niet onze bedoeling om te concurreren met de café-uitbaters. Dankzij het terugplaatsen van de biertent en de nevenactiviteiten trekken we onze carnavalisten terug massaal op straat en dat is ook een meerwaarde voor de cafés”, zegt John Vermeersch die voorzitter is van de Confrerie van de Leute.

Op dinsdag 21 februari krijgen we traditiegetrouw de Vûle Jeanettestoet. De Confrerie zal opnieuw 2 stopplaatsen voor zijn rekening nemen en na de optocht wordt ‘de Beste Vûle Jeanette 2023' verkozen in café Les Vedettes. Op zaterdag 25 februari is er de carnavalsduik op het strand. “Helaas zal er dit jaar geen prinsenverbranding zijn wegens de vele veiligheidsnormen die hiermee gepaard gaan. De hoge kosten voor de huur van de tent, de verzekering, de vergunningen en nog vele organisatorische belemmeringen hebben spijtig genoeg tot deze beslissing geleid. We hopen om in de toekomst een waardig alternatief te brengen maar dit moet nog verder uitgewerkt worden”, besluit John.

Volledig scherm John Vermeersch is de voorzitter van de Confrerie van de Leute. © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.