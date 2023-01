Computercursussen voor senioren in Blankenberge

BLANKENBERGE Blankenber­ge maakt cijfers herfstvac­ci­na­ties tegen COVID-19 bekend: “We scoren beter dan de gemiddel­den op provinci­aal of Vlaams niveau”

Tot voor kort kon je de herfstboosterprik laten zetten in de Blankenbergse campus van het AZ Zeno. Ruim 65% van de 18+’ers heeft dat gedaan. “In Blankenberge kunnen we een hogere vaccinatiegraad aftekenen tegenover de gemiddelden op provinciaal of Vlaams niveau”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open Vld).

