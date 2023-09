Commissaris stalkt ex-vriendin na relatiebreuk: "Ze moest constant over haar schouder kijken of ze niet gevolgd werd”

Blote lijven en bikini’s weldra alleen nog op het strand? Dit vinden kustburge­mees­ters: “In zwembroek op restaurant... Tuurlijk vinden uitbaters dat niet leuk”

In strandkledij of bloot bovenlijf paraderen door de winkelstraten of het centrum van Knokke-Heist? Je riskeert er een GAS-boete van 350 euro voor. Opvallend: uit een rondvraag blijken onze HLN-lezers overwegend voorstander van zo'n verbod langs de héle kust. Een goed plan of niet? We vroegen het aan Bart Tommelein en Jean-Marie Dedecker, burgemeesters van respectievelijk Oostende en Middelkerke. “Tja, wat is wel strandkledij en wat niet?”