Commissaris op non-actief gezet na klacht van ex voor belaging

De man in kwestie, die tot voor kort ook woordvoerder was van de politiezone, kon het schijnbaar niet verkroppen dat zijn ex-partner enige tijd geleden de relatie verbrak en verder ging met een nieuwe man. De vrouw diende klacht in nadat de commissaris te pas en te onpas plots in haar buurt opdook. Volgens haar ging dat heel ver. Verschillende verwittigingen haalden niks uit, waarop de vrouw besloot klacht in te dienen. Sinds kort moest de commissaris al zijn functies neerleggen en is hij op ziekteverlof. Binnen de politiezone loopt er ook een tuchtonderzoek naar de man.