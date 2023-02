Commissaris naar rechtbank voor interne hacking en belaging ex-vriendin

Independer Publieke laadpalen: wat bij schade aan je auto of aan de laadinfra­struc­tuur?

De grote boom in elektrische wagens zorgt ervoor dat er in het straatbeeld almaar meer laadpalen verschijnen. Maar meer en meer automobilisten vragen zich af of ze ook gedekt zijn door de verzekering als er iets misgaat tijdens het opladen van hun voertuig. Independer.be geeft advies.