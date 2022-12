Commissaris dreigt voor rechter te moeten komen voor interne hacking en belaging van ex-vriendin

De commissaris, die ook jarenlang woordvoerder was van de politiezone, kwam in nauwe schoentjes te zitten door een klacht van zijn ex-vriendin. De vrouw verklaarde dat ze door hem belaagd werd. Ze had jarenlang een relatie met de politieman, maar die kon de breuk schijnbaar moeilijk verkroppen. Zeker omdat zijn ex verderging met een nieuwe man. De vrouw beweerde dat de commissaris te pas en te onpas in haar omgeving opdook.