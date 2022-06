Coco Jr. swingt samen met Sandrine in de nieuwe zomershow van Het Witte Paard

Exact 30 jaar geleden kwam de single ‘I can’t keep my hands of you’ uit. Deze bijzondere verjaardag viert Coco Jr. maar al te graag in Het Witte Paard Theater. Een Dinky Toys-medley kan daarom zeker niet ontbreken. Maar ook muziek uit The Lion King en hits van onder meer Queen, Soulsister en Shaggy staan op het programma.

Precies 25 jaar geleden nam Coco in Jamaica zijn eerste solo-album op (‘Acting like glass’) met The Taxi Gang. Hij deelde niet alleen de studio (Mixing Lab), maar ook backing vocals (Brian & Tony Gold) met wereldster Shaggy. Coco’s nieuwe versie van ‘I can’t keep my hands of you’ is een eerbetoon aan gitarist Lloyd ‘Gitsy’ Willis & en bassist Robbie Shakespeare (Sly & Robbie). Zij speelden allebei op zowel ‘Twist & Shout’ als ‘Acting like glass’. Helaas zijn beide heren eind vorig jaar kort na elkaar overleden.