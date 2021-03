Christopher (37), vader van acht (stief)kinderen, komt om het leven bij frontale crash: “Je was een prachtmens”

Zeebrugge Inbreker toont geslachts­deel aan slachtof­fer en dringt binnen bij doof en slecht­ziend koppel: 22 maanden cel

14:24 Een 18-jarige Algerijn is tot 22 maanden cel veroordeeld voor drie inbraken en twee pogingen tot diefstal in Zeebrugge, openbare zedenschennis en illegaliteit. De man stond op een morgen plots in de slaapkamer van een doof en slechtziend koppel en toonde in dezelfde nacht ook z’n geslachtsdeel aan een vrouw die hem op heterdaad had betrapt.