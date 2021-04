Chaos in Blankenberge is compleet: schepencollege neemt tijdelijk bevoegdheden financiënschepen Jurgen Content (Vooruit) af

Brugge/Jabbeke/Diksmuide/Oostkamp/Bredene “Een cavaatje na het fietsen? Wij lusten ook graag een biertje!”: vrouwelij­ke wieler­clubs worden steeds populair­der en zijn al lang geen uitzonde­ring meer

17 april De tijd dat fietsen op zondag een mannenzaak is, ligt definitief achter ons. Vrouwelijke wielerclubs schieten her en der als paddenstoelen uit de grond en corona heeft die trend alleen maar versterkt. Sommige ploegjes nemen zelfs al het woord ledenstop in de mond. Maar wat maakt wielrennen plots zo populair bij vrouwen? En waarin onderscheiden zij zich van de mannelijke wielertoeristen? Wij vroegen het aan de Fietsvedetjes en enkele andere populaire clubjes in de kustregio. Eén ding is zeker: de vrouwen lusten evengoed een biertje na hun ritjes.