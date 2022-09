CD&V wil centrum Blankenberge permanent autoluw maken tussen 11 en 18 uur, burgemeester is daar niet mee opgezet

CD&V verwijst naar de cijfers die het stadsbestuur onlangs bekendmaakte: 22.000 autobestuurders reden ondanks het verbod toch met hun wagen in de autoluwe zone, die tijdens de zomervakantie tussen 10 en 5 uur werd ingevoerd in de binnenstad. Overtreders werden gedetecteerd met camera’s. Marc Dhondt (voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke) vindt dat de borden die de autoluwe zone aangaven, niet duidelijk genoeg waren. “Het stadsbestuur moet zich ernstig beraden over de leesbaarheid van deze borden”, zegt hij. “De communicatie moet eenduidiger en mag niet voor interpretatie vatbaar zijn. Dat liep deze zomerperiode immers niet goed. De invoering en de handhaving was een lachertje door een kakafonie aan borden waarbij dezelfde boodschap op 4 verschillende manieren werd gebracht. Onduidelijkheid troef dus voor vele autobestuurders.”

Moeilijk voor toeristen

Dhondt verwijst naar een verkeerspaal in de Steenstraat waarop diverse borden aangebracht zijn terwijl er aan de linkerzijde van dezelfde straat ook een bord met een afbeelding van een vingerwijzende politieagent. “Dit zijn verschillende boodschappen die een autobestuurder in één oogopslag moet kunnen interpreteren. Als Nederlandstalige automobilisten al een studie moeten maken van die borden, dan vraag ik me af hoe anderstalige bestuurders in een toeristische stad als Blankenberge hiermee moeten omgaan.”

Maar van het idee van een autoluwe binnenstad is CD&V Blankenberge wel fan: de oppositiepartij wil dat uitrollen naar elke dag, 365 dagen per jaar. Maar wél met betere aanduidingen.

Volledig scherm Deze opvallende borden moeten ervoor zorgen dat de bestuurders niet in de verkeersvrije zones rijden. © RV

Voor burgemeester Björn Prasse (Open Vld) is dat voorstel onbespreekbaar. “Toen wij in de meerderheid kwamen, hebben we meteen duidelijk gesteld dat dit een brug te ver zou zijn voor de handelaars. Als je dat systeem zou invoeren, komen er heel wat mensen in de problemen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan shoppers, leveranciers en natuurlijk de winkeliers in de eerste plaats. Het zou ervoor zorgen dat een aantal handelszaken helemaal niet meer bereikbaar zijn.”

“Spijkers op laag water”

Volgens Prasse werd het systeem met de camera’s eind juni enkele dagen uitgetest om zeker te zijn dat het optimaal werkte. Nadien werd er bewust voor gekozen om enkele weken de autobestuurders die een overtreding begingen te sensibiliseren en niet meteen te verbaliseren. “Ik ben er nog steeds van overtuigd dat die gedoogperiode noodzakelijk was, want je moet de bestuurders de tijd geven om te wennen aan deze nieuwe verkeerssituatie. Het zou maatschappelijk niet aanvaard worden als we vanaf de eerste dag boetes zouden uitdelen.”

Prasse meent dat CD&V spijkers op laag water zoekt door te stellen dat de signalisatie verwarrend was. “Het gaat om officiële borden uit de wegcode die geplaatst werden door de politie na advies van de bevoegde politiediensten. We hebben speciaal aan de linkerkant van de straat nog grote pictogrammen geplaatst met de afbeelding van een agent en het opschrift ‘Geen vergunning = geen toegang’. Ik denk dat dit heel duidelijk is voor elke bestuurder en dat toeristen dat ook begrijpen.”

De burgemeester besluit nog dat het systeem grondig zal geëvalueerd worden om volgende zomer bij te sturen waar nodig.

