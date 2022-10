CD&V wil bedrag van onderwijscheques verhogen en pleit voor de oprichting van een armoedeadviesraad in Blankenberge

BlankenbergeNaar aanleiding van de bijeenkomst van de commissie Sociale Zaken in Blankenberge legt CD&V twee voorstellen op tafel. De partij pleit ervoor om het bedrag van de onderwijscheques op te trekken. Daarnaast vindt CD&V ook dat er een armoedeadviesraad moet komen in de badstad. In een reactie zegt burgemeester Björn Prasse (Open Vld) dat vanaf 1 januari 2023 alle sociale tegemoetkomingen een stuk toegankelijker gemaakt zullen worden.

“Het is ondertussen van vorig jaar dat onze fractie in de gemeenteraad een aanpassing van het reglement sociale premies vroeg. Toen werd ons voorstel nog weggestemd, een jaar later komt een aanpassing dus via de meerderheid naar boven. We gaan met een constructieve houding naar de commissie Sociale Zaken en hopen op een constructief debat in het belang van onze inwoners”, zegt CD&V fractievoorzitter Jan De Soete. Hij wil een verdubbeling van de bedragen voor het kleuter -en basisonderwijs en een aanzienlijke stijging voor het middelbaar en hoger onderwijs, bij voorkeur gekoppeld aan de index. “Wat nu door de meerderheid op tafel wordt gelegd, dekt in sommige gevallen zelfs de inflatie niet. Ook met de maximumfactuur voor volgend jaar wordt geen rekening gehouden.” Björn Prasse repliceert: “We zijn op dit moment alle sociale premies aan het herbekijken om vanaf 1 januari 2023 alle sociale tegemoetkomingen een stuk toegankelijker te maken. Er waren een aantal premies die te complex waren in het toewijzingssyteem. Toen Open Vld in de oppositie zat, hebben we daar trouwens al op gewezen. Na de aanpassingen willen we meer mensen bereiken met hetzelfde budget.”

Volledig scherm CD&V fractieleider Jan De Soete. © Filip Vanden Berghe

Prasse weerlegt kritiek op kabinetspersoneel

In zijn persmededeling stelt de CD&V dat het kabinetspersoneel terug op het niveau van de vorige bestuursploeg moet gebracht worden om deze onderwijscheques te kunnen financieren. “Dat zou een besparing van jaarlijks meer dan 26.000 euro zijn”, beklemtoont De Soete. De Blankenbergse burgemeester is alvast niet opgetogen met deze opmerking: “CD&V heeft zich niet te moeien met de samenstelling van ons kabinet. Er is zelfs een vergelijkingstabel opgevraagd door Sandy Buysschaert. In december 2020 waren er 3 personeelsleden die samen 2,3 voltijds equivalenten betekenden. In ons huidig kabinet zijn er 3 mensen die goed zijn voor 1,99 voltijdse equivalenten dus we doen het eigenlijk met minder voltijds equivalenten dan de vorige coalitie waarin CD&V zat.”

Brigitte Monbaliu (CD&V - lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst) vult aan: “ Onderwijs is sowieso een belangrijke sleutel om uit armoede te komen. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Betaalbaar onderwijs is ook een sterk gedragen principe in onze recente bevraging rond Sociaal beleid en Welzijn. Wat zeker op onze steun zal kunnen rekenen is de vereenvoudiging om het recht op onderwijscheques te kunnen uitputten. Momenteel wordt onderzocht om de tegemoetkoming rechtstreeks van de schoolfactuur te kunnen aftrekken en dat zou voor de rechthebbenden toch heel wat administratief zoekwerk vermijden.”

Nood aan armoedeadviesraad

De oppositiepartij wil ook dat er een armoedeadviesraad opgericht wordt. “Dit orgaan moet er voor ons komen aangezien de nieuwe bestuursploeg de armoedetoets, die de impact van maatregelen op mensen in armoede screent, naar de volgende legislatuur heeft getild. In een armoedeadviesraad kunnen onder andere ervaringsdeskundigen, die geconfronteerd werden/worden met armoede, en deskundigen in de materie aan het woord komen en adviezen formuleren”, besluit De Soete. “Dit is iets dat we moeten bespreken met de bevoegde schepen. We hebben al diverse adviesraden waarbinnen stelselmatig armoedetoetsen gedaan worden in functie van het project. We hebben geen structurele armoedetoets in alles van het beleid ingevoerd maar dat betekent niet dat we bij individuele beslissingen ons niet afvragen wat de gevolgen zijn voor bepaalde doelgroepen. De personeelsleden van het Sociaal Huis die zijn permanent bezig met armoede”, weerlegt Prasse.

