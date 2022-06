CD&V Blankenberge niet te spreken over aanpassing parkeertarieven: "Dit maakt ons de duurste badstad van de kust”

Sandy Buysschaert (CD&V) licht de felle kritiek van zijn oppositiepartij toe: “Concreet gaan de tarieven in de rode zone van €2 naar €2,5 per uur en in de oranje zone is er een stijging van €5 naar €7,5 per dag. Met de vorige aanpassing creëerde het stadsbestuur door de bezoekerskaart extra parkeerdruk in de woonwijken en nu creëren ze een monster voor deze wijken. Oorspronkelijk was de regeling enkel voor bezoekers van bewoners in een blauwe zone maar nu trekken ze het bezoekersparkeren in de blauwe zones open naar alle bezoekers van alle inwoners en alle tweedeverblijvers. Dat betekent nog veel meer parkeerdruk in de woonwijken. En bovendien maakt men het parkeren in de blauwe zone met een bezoekerskaart (€5 per beurt) goedkoper dan parkeren in de oranje zone (€7,5).”