Catamaran kapseist voor kust van De Haan: reddingsdienst vist drenkeling kilometer verder uit zee

Het was omstreeks 20.30 uur dat de zeereddingsdienst het onheilspellend bericht binnenkreeg dat een catamaran was gekapseisd. “Er was nog één persoon aan boord. De andere lag in het water”, legt Vermoere uit. Het was de persoon aan boord die uiteindelijk de hulpdiensten kon verwittigen met zijn gsm. “Binnen de vijf minuten kon onze reddingsboot Sterken Dries vertrekken met een voltallige bemanning”, aldus Vermoere.

Eenmaal ter plaatse bij de gekapseisde catamaran, bleek de drenkeling niet meer in de directe omgeving van de boot te zijn. “Daarop hebben we meteen onze ervaring aangesproken”, zegt Joeri Vermoere. “Zijn kompaan op de catamaran had hem zo lang mogelijk in de gaten gehouden, maar op een bepaald moment was de drenkeling té ver afgedreven om hem nog te zien. Op basis van zijn bevindingen en de golven, hebben we een lijn bepaald om te beginnen zoeken. Zo konden we de man korte tijd later aantreffen. Hij was op korte tijd al een kilometer afgedreven van de catamaran."