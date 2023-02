Carnavalskermis in Blankenberge officieel geopend

BLANKENBERGE Toerisme Blankenber­ge pakt uit met gratis postkaart­jes en liefdes­slot­jes­ac­tie naar aanleiding van Valentijn

Naar aanleiding van valentijn pakt Toerisme Blankenberge uit met 2 acties. Nog tot en met 19 februari kan iedereen in het Infopunt een postkaartje kiezen en dat gratis laten verzenden naar wie je graag ziet. Er werden in totaal 1.000 kaartjes gedrukt. Er zijn vijf varianten, met telkens een foto van een romantische locatie in Blankenberge. Daarnaast is er voor het eerst een actie met liefdesslotjes.