Carnaval Blankenberge: De Farildes ontvangen de Persprijs uit handen van onze regiojournalist

Prinsen Carnaval 2023 Killian I en Kevin II officieel aangesteld onder massale belangstel­ling

Op de vooravond van de carnavalstoet heeft de officiële aanstelling van de Prins plaats in het Blankenbergse stadhuis. Primeur dit jaar want voor de officiële ceremonie van de 2 laureaten Killian I en Kevin II werd uitgeweken naar de Saveryszaal van het casino. Na de overrompeling op het Prinsenbal in Het Witte Paard speelde het stadsbestuur en de Confrerie van de Leute op veilig met een grotere locatie want ook dit keer daagden enkele honderden carnavalisten op.