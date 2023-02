Buurtbewoners klagen over scherpe geluid van de vernieuwde misthoorn op Blankenbergse vuurtoren

Misthoorns worden gebruikt in weersomstandigheden waarbij het zicht op zee slecht is. Vorig jaar werd de havenhoorn op het Westerstaketsel in Blankenberge vernieuwd. “Een aantal omwonenden melden dat het geluid van de nieuwe hoorn intenser klinkt dan bij de vorige installatie. Onze collega’s zullen ter plaatse gaan en de situatie verder onderzoeken”, bevestigt de communicatiedienst van het MDK. Ook in Oostende en Nieuwpoort werden de verouderde hoorns vervangen in 2022 door hetzelfde type en er kwamen tot op heden nog geen klachten vanuit die 2 badsteden.

Probleem bekend

“Het probleem is me bekend want inwoners uit de Scharebrugstraat en Harendijke hebben mij het storende fenomeen gesignaleerd. Het is dus in het gebied ten zuiden van de vuurtoren want vanuit de Franchommelaan heb ik nog geen meldingen gekregen. Het geluid werd trouwens al eens bijgesteld door het MDK en toen was de hinder voorbij maar sinds enkele weken duikt het blijkbaar weer op”, vertelt Prasse.