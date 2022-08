Burgemeester Björn Prasse enthousiast over vernieuwingen in Bloemencorso: “Davy De Wolf blijft ook volgend jaar de regisseur”

Prasse benadrukt dat zijn badstad ondertussen meer dan 100 jaar traditie opgebouwd heeft in het corsogebeuren. “Dit blijft voor ons een heel belangrijke afsluiter van de zomervakantie. Ik kreeg trouwens al berichten van handelaars en horecamensen dat het ook voor hen een topdag werd en dat was nodig na de moeilijke periode als gevolg van de pandemie. We hebben het corso 3 jaar moeten missen en het was fantastisch dat we nu weer naar een stoet konden kijken, die overigens van een uitzonderlijke hoge kwaliteit was.” De nieuwe accenten die regisseur De Wolf legde, hebben volgens de burgemeester hun effect niet gemist. “Ik verwijs dan bijvoorbeeld naar de verschillende delen binnen het corso met een thema dat verschillende praalwagens groepeert, en waarvan de muziek op elkaar afgestemd is.” De komende weken zit Prasse samen met De Wolf om een evaluatie en planning voor volgend jaar op te maken. “Ik ben er zeker van dat hij nog veel leuke ideeën heeft, dus hij mag de regisseur blijven.”

Als we Davy vertellen dat hij de volgende editie van het corso ook mag regisseren, reageert hij duidelijk ontroerd. “Dat is een verrassing voor mij. De burgemeester heeft me wel gezegd dat hij tevreden was, maar dit is een primeur.” De Lebbekenaar is trots op wat hij wist te verwezenlijken in 1 jaar tijd. “Ik denk dat we erin geslaagd zijn om er meer een belevingsstoet van te maken. Er zijn natuurlijk nog zaken die voor verbetering vatbaar zijn maar ik heb de stoet gezien op de zeedijk en ik was soms zelf aangenaam verrast van hoe leuk het overkwam.” Hij verwijst onder meer naar de acteurs die interactie zochten met het publiek, of naar de kleine wagens die een verhaal vertellen aan de toeschouwers.” En dan was er nog het experiment in het vierde deel van het corso waarbij het concept van een ‘parade’ uitgetest werd waarin de kijklustigen in dezelfde sfeer blijven. “Ik zou dit concept heel graag doortrekken naar de volledige stoet. Als ik mijn oor te luister leg bij mensen die het corso zagen, dan vertellen ze mij dat dit gedeelte hen het meest is bijgebleven.”