Buren bellen brandweer nadat brandalarm afging in appartement: “Ik was erg geschrokken en begon rond te kijken of er vlammen waren”

Jacques Verschueren was nog aan het bekomen op het muurtje in de voortuin van zijn flatgebouw: “Ik heb er geen idee van waardoor het alarm in werking trad. Ik heb niks in de oven gestoken en ik vermoed dat de rook van mijn sigaret ook niet de oorzaak is.” De Blankenbergenaar was op het moment van de feiten alleen in zijn appartement. “Mijn vrouw is gaan werken maar ik wil haar langs deze weg ook gerust stellen dat alles in orde is met mij”, besluit Jacques die meteen mentale steun van diverse buren kreeg.