Brandweer Blankenberge zoekt 10 extra vrijwilligers: kom naar infosessie

Op woensdag 22 maart is er tussen 19 en 21 uur een infosessie in de brandweerkazerne van Blankenberge.

Je krijgt er uitleg over het takenpakket, de opleiding en federale geschiktheidsproeven. Je kan er meteen ook al je vragen stellen. Het is de ideale gelegenheid om al eens te proeven van de sfeer in de kazerne, die gevestigd is in de Vredelaan 27. Inschrijven doe je via www.zone1.be/ikwordbrandweer.