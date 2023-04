Zomerbar Boho Village in Blankenberge maakt zich op voor derde seizoen: “Twee containers op komst vanuit Bali, we willen onszelf overtreffen”

“Als 5-jarige kwam ik hier met mijn mama en oma krabben vangen”: kustbewo­ners wandelen vol nostalgie vernieuwde wandelweg Pier in

Het is één van de meest bezochte bezienswaardigheden aan onze kust. Even zag het ernaar uit dat Blankenberge het zonder zijn Pier zou moeten doen, toen de Duitsers de constructie in 1914 in brand staken. Maar in 1933 verrees het historische monument. De voorbije 2 jaar werd 3.750 ton beton gebruikt om de iconische promenade te renoveren. Vandaag verkenden de eerste nieuwsgierigen al het 259 meter lange traject. Wij polsten naar hun mening en kwamen thuis met enkele nostalgische babbels.