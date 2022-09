Leerlingen Sint-Jozef Sint-Pieter werden ludiek ontvangen

Bkankenberge Liberale Zelfstandi­gen Blankenber­ge zetten 550 handelaars in de bloemetjes

Vandaag zulleneen twintigital vrijwilligers van de Liberale Zelfstandigen Blankenberge voor het 6e jaar alle handelaars in de badstad letterlijk in de bloemetjes zetten. “Traditiegetrouw kiezen we de dag voor het corso om hen te bedanken voor hun inzet en we weten dat ze deze actie enorm appreciëren”, zegt voorzitter Guy De Koninck. In totaal worden vandaag 550 plantjes verdeeld.

27 augustus