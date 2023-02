Infosessie over Mijn VerbouwLening en Mijn VerbouwPremie

BLANKENBERGE Discussie rond stedelijke verkeers- en mobili­teits­com­mis­sie in Blankenber­ge bereikt een hoogtepunt

De stedelijke verkeers- en mobiliteitscommissie heeft de voorbije maanden al voor heel wat discussies gezorgd in Blankenberge. De bevoegde schepen Patrick De Klerck (Open Vld) kondigde enkele weken geleden aan dat hij bij een advocaat had aangeklopt om meer duidelijkheid te krijgen over de samenstelling van de commissie. “De stedelijke verkeers- en mobiliteitscommissie is onwettig samengesteld”, laat de liberale schepen nu weten. “In het verleden is dit nochtans nooit een probleem geweest”, reageert oppositiepartij N-VA.

9 februari