Gault&Millau - Blankenbergs restaurant Onism wint de ‘prijs-plezierverhouding’ van het Jaar voor Vlaanderen: “Deze onderscheiding maakt ons heel trots”

BlankenbergeKorneel Vandermeersch (39) en Stefanie Lippens (39) hebben reden tot feesten want hun restaurant Onism, dat gelegen is langs de Graaf Jansdijk in Blankenberg, wint de prijs-plezierverhouding voor Vlaanderen, uitgereikt door de gids Gault&Millau. Bovendien stijgt hun score naar 13,5/20.

Stefanie is een gediplomeerd wijnsommelier. Korneel, een oud-leerling van het volwassenonderwijs Spermalie, deed ervaring op als kok in diverse restaurants waaronder Cuines 33, Kok au Vin, Tête Pressée en De Karmeliet. Stefanie en Korneel baatten ongeveer tien jaar lang Riderz uit op de locatie waar sinds mei 2021 het bekroonde restaurant het daglicht zag. Onism verwijst naar het besef dat je in je leven maar een klein deeltje van de wereld zal zien en daarom wil het koppel de wereld een beetje naar zijn bezoekers brengen via smaak, beleving en momenten om te koesteren.

Volledig scherm Het interieur van Onism brengt je in Zuiderse sferen. © RV

“Op culinair vlak zijn we in anderhalf jaar tijd veel gegroeid en ik ben dan ook heel blij dat we nu een vast team hebben. We serveren gastronomische tapas vanuit de hele wereld. We werken daarvoor met twee verschillende menu’s. Het is onze doelstelling om dat ook in de toekomst te blijven doen. We willen dat de mensen een hele avond kunnen tafelen bij ons tegen een betaalbare prijs. De onderscheiding die we gekregen hebben van Gault&Millau is een heel mooi compliment. Het is moeilijk om verschillende keukens meester te zijn en die score van 13,5/20 maakt me dan ook bijzonder trots”, zegt zaakvoerder Korneel Vandermeersch.

Volledig scherm Onism © BHT

De reis rond de wereld merk je niet alleen in je bord want ook de muziek en het interieur maken deel uit van het verhaal achter Onism. “Onze klanten moeten het gevoel hebben dat ze op reis zijn als ze bij ons binnenstappen en kunnen vluchten van de dagelijkse sleur. Ik denk dat we daar echt wel in slagen. Als ik binnenkom in onze zaak, heb ik altijd het gevoel dat ik ergens anders ben. Iedereen gaat superblij van tafel en dat is nog belangrijker dan de award. We hebben enkel lovende commentaren gekregen van onze klanten sinds de opening. De erkenning door Gault&Millau is natuurlijk nog een extra motivatie.”

Volledig scherm Onism © BHT

In de hippe zaak is er plaats voor 32 couverts en dat het een succesverhaal is, bewijst de bezetting want Onism is elke avond volgeboekt, ook op weekdagen. “De mensen blijven ook terugkomen en zo weten we dat we goed bezig zijn. Ik wil graag ook nog iedereen bedanken die ons gesteund heeft: mijn mama die de bordjes maakt, mijn echtgenote die in de zaal staat, de flexi’s van het voorbije jaar en het vaste team. Zonder al deze mensen zouden we nooit bereikt hebben waar we nu al staan”, besluit Korneel.

Volledig scherm De zaakvoerders hebben ook veel aandacht besteed aan het interieur van Onism. © RV

