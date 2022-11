CD&V Blankenberge-Uitkerke organiseert een quiznamiddag

De quiz is opgesteld met vragen waar voor ieder wat wils in zit. Er kan ingeschreven worden per ploeg (maximaal 4 leden) of individueel. Ter plaatse worden de ploegen samengesteld met de individuele deelnemers. De deelnameprijs is 7 euro per persoon voor leden en 10 euro voor niet-leden. Iedere deelnemer ontvangt een prijs. Tijdens de pauze is er koffie met versnaperingen en na de quiz zijn er broodjes voorzien. Voor de top 3 zijn er mooie hoofdprijzen. Inschrijven doe je via storting op BE08 4727 1780 3113.