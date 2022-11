Blankenberge ondertekent Klimaatpact

Knokke-Heist Supporter in je eigen loge terwijl je kroost in het ballenbad duikt: welkom in het WK-dorp van Knok­ke-Heist

Overal in het land sneuvelen de fandorpen, maar niét in Knokke-Heist. Integendeel, daar is een heus WK-dorp op poten gezet waar je élke wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal kan volgen. Een tiental schermen vind je op de benedenverdieping, waar je gezellig iets kan eten en drinken én er animatie is voor jong en oud. Boven kan je met vrienden gratis een loge huren. “We willen de mensen in moeilijke tijden iets aanbieden", zegt burgemeester Piet De Groote.

18 november