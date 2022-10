Bouw van stormmuur op de Zeedijk van Blankenberge start op 3 oktober

Blankenberge CD&V Blankenber­ge organi­seert een themanamid­dag over armoede

Op zaterdag 24 september organiseert CD&V Blankenberge-Uitkerke tussen 14u en 17u een themanamiddag over armoede. Er wordt stilgestaan bij de situatie in de badstad en bij de armoede in het algemeen.

21 september