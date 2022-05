Boardshop Breeze plaatste mini-skateramp op het strand van Blankenberge: "Ik leerde als kind skaten vlakbij De Pier”

Oostende Op jacht naar een flat met én zonder zicht op zee in... Oostende: “Hier vind je nog iets voor 170.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week in elke provincie op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze gingen we in het West-Vlaamse Oostende op appartementenjacht met makelaar Mathias Dewulf van Immo Francois. “Er zijn zeker leuke appartementen aan een goede prijs mét zeezicht te vinden, maar er is dan vaak wel nog werk aan.”

