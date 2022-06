Blinde zeehond Stevie zit in quarantaine in Sea Life omwille van zijn gezonheidstoestand

Stevie spoelde in 2005 aan langs de kust van Engeland. Zijn oren vertoonden ernstige pikwonden van meeuwen en daanaast was hij ook blind. Een scan in 2012 die uitgevoerd werd in dierenkliniek Causus in Oudenburg wees uit dat die blindheid veroorzaakt werd door een schotwonde. Er werden namelijk kogelresten in zijn schedel teruggevonden. Begin deze week werd dus beslist om Stevie af te zonderen omwille van zijn actuele gezondheidstoestand.