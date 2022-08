'Blind getrouwd'-koppel Nuria en Stijn genieten samen met hun zoontjes van een dagje Blankenberge

Enkele weken geleden brachten ze al eens een volledige dag door in Blankenberge samen met hun gezin en dat beviel hen blijkbaar zodanig dat ze vandaag dus terugkeerden. Nuria: “We vinden de horeca hier bijzonder kindvriendelijk en onze zoontjes waren natuurlijk in hun nopjes tijdens het bezoek aan de belevingsexpo rond #LikeMe. Verder gingen we shoppen in de Kerkstraat, maakten we een wandeling aan de Haven en ontdekten we diverse gevels in Belle Epoque stijl. We passeerden zoals steeds bij onze favoriete bakkerij om er heerlijke boterkoeken met krieken en vanillecrème te kopen.” Er werd nog meer gesmuld want ook ijsjes en een suikerspin gingen vlotjes naar binnen. Nuria en Stijn worden nog vaak herkend en aangesproken door voorbijgangers en dat vinden ze helemaal niet erg.