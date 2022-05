Blankenbergse vriendengroep De Doorzetters schonk de voorbije 10 jaar al 250.000 euro aan Kom Op Tegen Kanker: "We denken nog niet aan stoppen”

Op 1 maart 2012 werd schildklierkanker vastgesteld bij Ronald Plovie. Drie weken later werd zijn schildklier verwijderd en moest hij ook één stembandzenuw inleveren. Maar na verschillende ingrepen kan hij zich weer goed verstaanbaar uitdrukken. Plovie: “Ik had mezelf voorgenomen dat ik me bij een goede afloop zou inzetten voor Kom op tegen Kanker. Via kaarsenverkoop en sponsoring begon ons gezin geld in te zamelen. Al gauw kregen we ook de steun van vrienden en ons team De Doorzetters kreeg vorm.”