Blankenbergse schepencollege overhandigt cheque aan scholen die deelnamen aan 'Operatie Proper’

Brugge Inbreker slaat toe in kledingwin­kel, maar valt in slaap: "Hij was wellicht moe van de inspanning”

Een 22-jarige Tunesïer riskeert een jaar cel met uitstel voor een inbraak in een kledingwinkel in het station van Brugge. Opvallend genoeg trof de politie Atef S. slapend aan in de shop. “Hij was wellicht moe van de inspanning”, sneerde de procureur.

13:12