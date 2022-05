Blankenbergse Reuzengilde viert vijfde verjaardag met parade door de stad: “We bouwen zeker nog nieuwe reuzen in de toekomst”

Blankenberge De Lustige Vrienden schenken 15.000 euro aan 5 goede doelen: “Dit is onze laatste voorstel­ling”

Na negentig jaar is in Blankenberge het doek definitief gevallen over de Koninklijke Toneelkring De Lustige Vrienden. “Dit is onze laatste voorstelling met ‘goede doelen’ als titel”, zegt voorzitster Christine Van Moorter. Ze schonk de 15.000 euro die nog in kas zat aan vijf goede doelen: MUG Heli, Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst, Stichting Pelicano, CKG Kapoentje en Internaat Huis aan Zee in De Haan.

29 april